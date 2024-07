Thorstvedt sorpassa l'ex Milan Vranckx nelle preferenze della Fiorentina

La Fiorentina torna su Kristian Thorstvedt, obiettivo di mercato viola da tempo e tornato attuale nelle ultime ore. Il diktat di Palladino è uno: serve al più presto un centrocampista per riempire parzialmente la voragine lasciata da Castrovilli, Bonaventura, Duncan, Maxime Lopez e Arthur. Dal mercato serviranno almeno tre-quattro centrocampisti. E, vista anche la volontà di Palladino di cambiare moduli e sistemi di gioco, dovranno avere una qualità, la duttilità.

Secondo il Corriere dello Sport un profilo ideale è proprio quello di Thorstvedt: autore della miglior stagione in carriera dal punto di vista realizzativo, 6 gol appunto, da trequartista, ma con un passato da centrocampista centrale e mezzala, è in cima alla 'lista della spesa' di Pradè e i suoi. Nell'ultima settimana il sorpasso sull'altro obiettivo forte per la mediana, Aster Vranckx del Wolfsburg, soprattutto per un fattore di costi e di tempo. Il giocatore, impegnato in queste settimane in Germania con la eliminata nazionale belga (Europeo concluso con zero minuti in campo), ha attirato su di sé anche l'interesse del Crystal Palace,

Il norvegese del Sassuolo è aggredibile subito e, nonostante una valutazione di 10 milioni, l'ad dei neroverdi Carnevali - a fronte anche delle pressioni del calciatore, desideroso di rimanere in Serie A - potrebbe lasciarlo partire per 7-8 milioni.