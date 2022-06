TMW - Deulofeu al centro del nuovo Napoli: sì del giocatore, si continua a trattare con l'Udinese

Fonte: tuttomercatoweb.com

Gerard Deulofeu strizza l'occhio al Napoli. Se è vero che manca ancora un'intesa economica a livello di club (l'Udinese vuole 15 milioni di euro, gli azzurri finora ne hanno offerti 10 più bonus), lo è altrettanto il fatto che l'attaccante spagnolo abbia già espresso il suo totale gradimento al trasferimento in Campania.

Il classe '94 cresciuto nel Barcellona ha altre offerte dall'Italia e dalla Spagna dopo l'ottima stagione realizzata a Udine, ma oggi considera il Napoli la squadra giusta per compiere il grande salto e trovare continuità anche in una big. Deulofeu, come raccontato nelle scorse settimane da TMW, è rimasto molto colpito dalla grande fiducia riposta in lui da mister Spalletti, che lo vede centrale nel suo progetto tecnico per il 2022-23.