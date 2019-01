TMW - Galli: "Milan, non è solo colpa di Higuain"

Giovanni Galli, intervistato da TMW, a Pitti, durante la rassegna internazionale di moda a Firenze, ha parlato del Milan a partire dalla situazione di Higuain, sollecitato dalle parole di ieri di Leonardo: "Quando arrivi al Milan con le credenziali di Higuain - ha detto - e con il suo ingaggio, la dirigenza si aspetta molto. Dipende molto però anche dal gioco della squadra che lo ha messo di rado in grado di esprimere sue potenzialità. Ma è un Milan che sta soffrendo per le tante assenze. La dirigenza lo richiama per poter essere un trascinatore di questa squadra e lui lo può fare. Non è facile perchè Higuain gioca con i due esterni a piede invertito: dunque cambia l'attacco alla porta da parte del centravanti o gli si chiede di venire a collegare i reparti. Bonaventura poteva dare supporto ma è venuto a mancare, Kessiè non è al top, Calhanoglu idem e il gioco ne risente. In primis in ogni caso viene condizionato l'attaccante. Il Milan ora deve recuperare gli infortunati, in difesa e a centrocampo. Se il Milan recupera i titolari può puntare alla Champions"