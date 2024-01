TMW - Niang all'Empoli, ecco le cifre dell'accordo con l'Adana Demirspor. Oggi le visite mediche

vedi letture

L'Empoli alla fine è riuscito ad assicurarsi il primo obiettivo per rinforzare il proprio attacco dopo Cerri, è in arrivo nella giornata odierna il centravanti M'Baye Niang (29 anni). In arrivo dai turchi dell'Adana Demirspor, con cui è stato raggiunto un accordo economico sotto forma di una sorta di indennizzo per il trasferimento, la società toscana lo aspetta nel pomeriggio per le visite mediche di rito e la firma sul nuovo contratto già pronto da diverso tempo per lui.

Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, per liberare Niang dalla proprietà dell'Adana l'Empoli ha pagato una cifra di circa 200mila euro. Una volta completate le varie formalità, la firma sul contratto: accordo fino al prossimo 30 giugno con opzione per aggiungere un altro anno in caso di permanenza dell'Empoli in Serie A.

Un lungo inseguimento, durato quasi due settimane, sta finalmente per concludersi e con un lieto fine per l'Empoli. Battuta la concorrenza del Genoa prima e sventata la possibile intromissione dell'Hellas Verona poi, Niang si prepara a fare il suo ritorno in Italia (dove ha già vestito le maglie di Milan, Torino e Genoa nel quale sarebbe stato appunto un ritorno) con l'obiettivo di portare la sua nuova squadra alla salvezza, sotto l'esperta guida di Nicola.