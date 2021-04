TMW RADIO - Braglia: "Belotti sarebbe perfetto per il Milan"

L'ex portiere rossonero Simone Braglia, intervenuto a TMW Radio, ha parlato così del futuro di Andrea Belotti: "Credo che Ibrahimovic non sia eterno. Credo che se ci sia un alter ego ideale, credo che Belotti sia perfetto per il Milan. Io più che Roma direi Milano per Belotti".

Tutto dipenderà anche se si arriverà in Champions?

"Vedremo a fine campionato chi sarà in Champions e chi no. Il Milan ci andrà secondo me, il quarto posto se lo giocheranno Juventus e Napoli. Certo, è un campionato talmente strano che ci sta tutto, ma credo che il Milan ce la farà".