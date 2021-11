TMW RADIO - Braglia: "Milan, c'è unità di intenti. E' una squadra che ha fame"

A commentare le notizie del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex portiere Simone Braglia. In particolare sul momento del Milan: "C'è una unità di intenti. E questo fa la differenza. Il Milan ha sofferto, poteva anche perdere, ma ha resistito con umiltà, caparbietà. E poi mi ha sorpreso per come è venuto fuori. E' una squadra completa, dove ognuno fa il proprio per arrivare all'obiettivo, che è lo Scudetto. La fame del Milan è espressa sui salvataggi che il Milan ha fatto. In un'altra squadra non trovi giocatori che si oppongono per impedire un gol".