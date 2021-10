TMW RADIO - Braglia: "Milan e Napoli meritano la vetta per gioco espresso e programmazione"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex portiere Simone Braglia. Ecco le sue parole sulla corsa scudetto: "La Juventus la ritengo ancora una squadra temibilissima. Ha subito pochi gol nelle ultime uscite. Il mese di gennaio sarà determinante per la seconda parte del campionato. Credo che la Juve possa recuperare sia Napoli che Milan, è troppo presto per andare in testa così. Dobbiamo vedere al primo stop come reagiranno quelle davanti. Ormai la Juve ha un certo pedigree e non lo perderà mai. E' una società che ha mille possibilità per salvare la baracca, lo ha fatto anche in passato. Tanto di cappello a Napoli e Milan, meritano di essere lì davanti per gioco espresso e programmazione societaria, ma il campionato è lungo ed estenuante. E la Juventus può rientrare".