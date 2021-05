TMW RADIO - Braglia: "Milan, Gigio firmi nonostante le pressioni di Raiola"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex portiere rossonero Simone Braglia, il quale ha rilasciato queste parole sul futuro di Gigio Donnarumma: "Oggi non c'è una società. Non sarebbe mai successo nelle società precedenti un qualcosa come quello visto a Milanello con Donnarumma. Io al ragazzo dò poche colpe. C'è bisogno che le società riprendano in mano le redini di certe questioni. A Raiola, al Bayern o al Borussia, non gli sono permesse certe ingerenze come al Milan. Sta agendo solo per se stesso e se fossi in Donnarumma avrei firmato già il contratto, pur sotto la spada di Damocle di una gente che mi tiene sotto scacco".