TMW RADIO - Braglia: "Pioli sottovalutato. Il Milan può ambire allo scudetto"

A commentare l'ultimo turno di campionato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex portiere rossonero Simone Braglia. Ecco le sue parole sul Milan:

Con cosa cominciare?

"Io parto da Pioli. Non è tutto merito di Ibra, che è un grande campione. Una figura da rivalutare è proprio Pioli".

E' questo un Milan che può lottare per lo Scudetto?

"Per me può ambire allo Scudetto, anche se la panchina è corta per una corsa del genere. Ma la vedo una squadra compatta e che non prende gol. E le squadre che devono vincere dovranno prendere meno gol di quelli che stanno prendendo".