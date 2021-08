TMW RADIO - Incocciati: "Milan, l'importante è avere giocatori che sappiano dominare il gioco e saltare l'uomo"

Nel suo intervento a TMW Radio, Giuseppe Incocciati ha parlato anche del Milan che ha detto addio a Calhanoglu: "Aveva raggiunto un livello di certezze notevoli. Era diventato un punto di riferimento nel gioco di Pioli. L'importante è avere giocatori che sappiano dominare il gioco e saltare l'uomo. Il turco ha lasciato il Milan, dove c'erano molte certezze. Ora non avere più lui non ti dà la certezza di poter lottare per lo Scudetto".