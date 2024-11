Tonali racconta l'aneddoto su Shevchenko: "Ho sempre un ricordo di lui a San Siro.."

vedi letture

A Coverciano è di nuovo tempo di leggende. Va infatti in scena la cerimonia annuale della "Hall of Fame del Calcio Italiano", il riconoscimento che dal 2011 la FIGC assegna a calciatori, calciatrici, allenatori, arbitri e dirigenti che hanno scritto la storia del nostro calcio. Nell’Auditorium del Centro Tecnico Federale sono assegnati i premi della XII edizione secondo i voti espressi dalla giuria di giornalisti sportivi coordinati da Matteo Marani, presidente della Fondazione Museo del Calcio.

Presente anche una delegazione della Nazionale azzurra, tra cui Vicario e Tonali che sono in platea con Pisilli e Maldini. Proprio il centrocampista ex Milan, Sandro Tonali ha parlato così in merito al premio ricevuto da De Rossi.

Su De Rossi

"E' un'ispirazione? Assolutamente, forse più per Pisilli che per me, ma tutti ammiriamo De Rossi. L'ho conosciuto anche di persone e io l'ho ammirato come calciatore e come persona.

L'ammirazione per Shevchenko

Sheva? La prima volta che l'ho visto è stato a San Siro col Pallone d'Oro, ho sempre quel ricordo e non lo cambio con nessun altro, fa sempre un certo effetto".