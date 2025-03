Torino, Antonio Donnarumma: "Essere definito 'il fratello di Gigio' non mi ha mai infastidito"

Antonio Donnarumma non ha ancora avuto la possibilità di esordire con la maglia del Torino, ma al canale Youtube granata fa capire che questo non è certamente un problema: "Sono davvero felice di essere qua, già il fatto di potermi allenare tutti i giorni al Filadelfia per me è una grande emozione, oltre che motivo d’orgoglio. In carriera ho fatto sia il titolare che il secondo e il terzo portiere, come adesso. Il mio obiettivo è quello di allenarmi sempre al massimo per farmi trovare pronto ma devo anche cercare di aiutare chi entra poi in campo", ha spiegato.

Donnarumma è arrivato al Torino ad agosto: "Quando il mio contratto è finito ho ricevuto varie proposte ma quando è arrivata quella del Torino ho detto subito sì. Al Toro non si può rinunciare".

Sulla sua carriera: "Ho iniziato a giocare a calcio a 8 anni, subito in porta, grazie a un mio zio che faceva il preparatore dei portieri e che mi faceva allenare. E sono stato anche la fonte d’ispirazione per mio fratello Gigio: quando avevo 13-14 anni lui veniva al campo a vedermi e così anche lui ha iniziato, sebbene avesse solo 4-5 anni si vedeva già che era un fenomeno. Sono orgoglioso di lui, essere definito “il fratello di Gigio” non mi ha mai infastidito".