Torino, intesa con il Monaco per Pellegri: 5,5 milioni per l'acquisto a titolo definitivo

Il futuro di Pietro Pellegri è a forti tinte granata. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, da una decina di giorni la linea Monaco-Torino è caldissima. Vagnati - scrive la rosea - si è mosso in netto anticipo per definire un accordo per regalare l'attaccante a Juric: l'intesa di massima con il club monegasco è stata definita sulla base di un investimento tra i 5 e i 5,5 milioni più bonus per l'acquisto a titolo definitivo. Nelle prossime ore Torino e Monaco si aggiorneranno per definire gli ultimissimi dettagli prima degli annunci di rito.