MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il futuro di Pietro Pellegri, centravanti della Nazionale italiana Under 21, sarà a Torino, club in cui ha giocato in prestito gli ultimi sei mesi dopo la breve esperienza al Milan: come riporta l'edizione odierna del Corriere della Sera, i granata hanno infatti riscatto l'ex attaccante rossonero dal Monaco.