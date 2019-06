Tra Chelsea e Juve in ballo anche Higuain. Tutto dipende da... Benitez

Analizzando l'asse di mercato che potrebbe aprirsi tra Chelsea e Juventus con l'arrivo di Sarri sulla panchina bianconera, Tuttosport sottolinea come il dialogo tra Paratici e la zarina Granovskaia possa vertere anche su Higuain. Il riscatto dell'argentino, negli ultimi mesi in prestito al Chelsea, non è sicuro, tanto che le ipotesi più probabili al momento sono il rientro a Torino del Pipita o la vendita a un altro club (occhio alla Roma)

La variabile Benitez - Se Rafa Benitez diventasse allenatore del Chelsea, però, non va escluso che lo spagnolo - visto il mercato bloccato - riesca a convincere i Blues a trattenere Higuain, con cui ha già lavorato a Napoli.