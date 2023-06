Trent'anni fa l'ultima partita in rossonero di Chicco Evani

MilanNews.it

Sono passati esattamente trent'anni dall'ultima partita di Alberico "Chicco" Evani con la maglia del Milan. I rossoneri sfidavano il Genoa a Marassi e la gara terminò con il risultato di 2-2: Marco Simone e Jean Pierre Papin in rete per il Diavolo. Evani è stato un grande protagonista del Milan che vinse tutto: giocò in rossonero per 13 stagioni ufficiali collezionando 393 presenze e 19 gol. Il palmares con il Milan recita: 3 Scudetti, 2 Supercoppe Italiane, 2 Champions League, 2 Supercoppe Europee, 2 Coppe Intercontinentali e 1 Mitropa Cup.