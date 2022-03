Tuttosport: "Donnarumma, ci sei? Gigio in crisi di identità, Italia in ansia"

Fonte: tuttomercatoweb.com

© foto di Federico Titone

"Donnarumma, ci sei? Gigio in crisi di identità, Italia in ansia" scrive Tuttosport oggi in edicola. Sosta dedicata alle Nazionali. L'Italia affronterà la Macedonia del Nord ai playoff e Mancini è in ansia per le condizioni del suo portiere. Donnarumma, reduce dall'errore con il Real, ha perso per 3-0 contro il Monaco con il suo PSG e non è stato perfetto nemmeno contro i monegaschi. Il portiere ha subito 6 gol nelle ultime 2 partite ed è finito nel mirino della critica. Il Mancio lo ha chiamato e ora confida nella cura del gruppo azzurro.