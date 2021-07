Ucraina ai quarti di Euro2020, Tassotti: "Tanti ex compagni del Milan hanno scritto a me e a Sheva per complimentarsi"

Mauro Tassotti, ex rossonero e attuale vice di Shevchenko nell'Ucraina, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha raccontato che diversi ex compagni del Milan hanno scritto a lui e a Sheva per complimentarsi di aver raggiunto i quarti di finale di Euro 2020: "Sì, Paolo, Ambro, e poi altri ancora. Sono stati tutti molto carini con noi".