Ufficiale, l'ex Milan Kevin-Prince Boateng torna all'Hertha Berlino

Ora è ufficiale: Kevin-Prince Boateng, nell'ultima stagione al Monza e grande protagonista dell'ultimo Scudetto del Milan, è un nuovo giocatore dell'Hertha Berlino; contratto di un anno per l'ex 27 rossonero. Per lui si tratta di un ritorno, avendo già vestito la maglia dei tedeschi a inizio carriera debuttando nel 2006 in Bundesliga prima di un lungo giro d’Europa che lo ha portato a vestire anche le maglie di Genoa, Milan, Sassuolo e Fiorentina in Italia.