Van Basten non ha dubbi: "CR7? Chi sostiene che sia più forte di Messi non capisce di calcio oppure è in malafede"

Intervistato dal settimanale 7 del Corriere della Sera, Marco Van Basten, ex attaccante rossonero, ha parlato così di Cristiano Ronaldo: "Cristiano Ronaldo è un grande giocatore. Ma chi sostiene che sia più forte di Messi non capisce di calcio oppure è in malafede. Messi è unico. Inimitabile e irripetibile. Come lui, uno ogni cinquant’anni. Da bambino è caduto nella pentola del genio calcistico".

