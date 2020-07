Verso Milan-Juventus, Verza: "I rossoneri possono rompere le scatole ai bianconeri"

Vinicio Verza, ex di Milan e Juventus, ha parlato così del match di questa sera a San Siro ai microfoni di tuttojuve.com: "Mi aspetto una bella sfida tra due squadre in salute, soprattutto la Juventus che nelle ultime uscite sta proponendo anche un bel gioco. Il Milan arriva da una situazione difficile societaria, un mare di critiche e l'allenatore in discussione. Contro la Lazio è arrivata una vittoria importante dal punto di vista del morale, importante anche in chiave Europa. L'unica pecca è il pubblico, ci sarebbe stata tanta gente per questa partita. Se rivedremo la stessa partita di Coppa Italia? No, non credo. Qui ormai i giocatori hanno ripreso ormai da qualche settimana, in Coppa invece le squadre erano alla loro prima uscita. Sicuramente i ritmi saranno più blandi rispetto alla stagione normale, ma penso che il Milan possieda tutto il necessario per rompere le scatole alla Juventus. Credo che a Sarri andrebbe bene anche un punto, l'importante è non perdere a Milano".



La partita la puoi vedere solo su DAZN! Attiva ora il tuo abbonamento. Guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi!