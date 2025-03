Verso Napoli-Milan, Capello: "Credo che Conte sia l’avversario peggiore per il Diavolo di oggi"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello, ex tecnico rossonero, ha parlato così della trasferta di domenica del Milan sul campo del Napoli: "Trasferta complicata? Molto. Innanzitutto perché gli uomini di Conceiçao non possono più permettersi battute d’arresto. Anzi, sono obbligati a vincere, quindi difficilmente si concederanno una partita d’attesa. Dovranno attaccare. E contro un avversario come il Napoli, considerate le fragilità difensive, può essere molto pericoloso. Per le caratteristiche delle due squadre, credo che Conte sia l’avversario peggiore per il Milan di oggi.

Il Napoli è molto forte sulle palle inattive, innanzitutto. E poi ha un giocatore in particolare che può mettere in crisi la formazione di Conceiçao: McTominay. Lo scozzese è abilissimo negli inserimenti da dietro e il Milan soffre soprattutto queste situazioni. Ma anche contenere la fisicità di Lukaku non sarà facile. Poi torniamo al canovaccio della partita: i rossoneri non potranno giocare una gara d’attesa,ma il Napoli è bravissimo a chiudere gli spazi, perché con Conte tutti si sacrificano in difesa e poi sanno anche ripartire. Sarà un test durissimo. Volendo forzare un po’ possiamo affermare che nelle prossime due-tre partite il Milan conoscerà la piega definitiva della sua stagione. L’unico vantaggio è che non ci sono molti calcoli da fare: con la classifica che ha, il Diavolo può e deve solo vincere. Tutto il resto sono chiacchiere".