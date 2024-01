Verso Udinese-Milan: riviviamo la doppietta di Van Basten nel 1990

vedi letture

Dal 21 gennaio 1990 al 20 gennaio 2024. Sono passati 34 anni e Udinese-Milan si avvicina a vivere un nuovo capitolo di una storia lunga e ricca di tradizione. Tanti protagonisti e tante date da ricordare, tra i numerosi ricordi non poteva mancare l'ennesima prova memorabile di un attaccante straordinario. Talento, eleganza e classe senza limiti, Marco van Basten è stato l'assoluto protagonista del match datato 1990 in casa friulana, deciso da una sua doppietta. Riviviamolo con il nostro Time Machine in attesa del prossimo appuntamento tra le due formazioni.

Vincitore del Pallone d'Oro nell'annata precedente, la terza stagione rossonera di Marco (1989/90) non era partita nel migliore dei modi a causa dell'infortunio al menisco che lo costrinse lontano dai campi per oltre due mesi. Al giro di boa il Milan insegue in classifica il Napoli - laureatosi campione d'inverno -, ma dall'undicesimo turno in avanti la squadra di Sacchi mette in fila una striscia di risultati utili che gli permette di avvicinarsi alla vetta. Udinese-Milan, valida per la 21ª giornata, è una partita da non sbagliare per inanellare la quinta vittoria consecutiva in A. I rossoneri sono infatti reduci da quattro successi pesanti, l'ultimo deciso proprio da una tripletta del "Cigno di Utrecht" contro l'Atalanta a San Siro.

L'Udinese cerca punti salvezza, ma il Milan parte forte e passa in vantaggio al 12': Tassotti imbuca per van Basten che fulmina Abate con un diagonale preciso, la gara si mette subito in discesa. L'1-0 tranquillizza il Diavolo, che gestisce con autorità senza rischiare nulla. Nel finale però i padroni di casa si fanno insistenti, e allora ci pensa ancora l'olandese a chiudere i conti. Minuto 80, Massaro scappa alle spalle della retroguardia bianconera, salta il numero uno avversario e appoggia al centro per van Basten che non può sbagliare. 2-0 Milan, tre punti in cassaforte. Il tre volte Pallone d'Oro chiuderà poi l'annata da capocannoniere del campionato con 19 reti, mentre a festeggiare lo Scudetto sarà il Napoli. Per il Milan la stagione è comunque di quelle speciali: i gol di Marco trascineranno i rossoneri fino alla Finale di Coppa Campioni, vinta contro il Benfica (1-0) a Vienna.