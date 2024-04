Vierchowod: "Il Milan ha avuto troppi alti e bassi nel girone di andata"

vedi letture

Pietro Vierchowod, ex difensore rossonero, ha parlato così a "Radio Anch'io Sport" su Rai Radio 1 della sfida di Europa League tra Milan e Roma: "Da quando è arrivato De Rossi, la Roma è migliorata molto. Forse dipende anche dal tipo di pressione che metteva Mourinho ai giocatori. La Roma sta dando il massimo, sta giocando bene e ora è in salute. Sono consapevoli di non essere inferiori a tante altre squadre, spero riescano a fare risultato in Europa. Il Milan ha avuto alti e bassi durante il girone dell'andata, non sono riusciti a rimanere vicini all'Inter. Più che il dominio dell'Inter, sono state quelle dietro che hanno perso dei punti nei momenti cruciali del campionato" riporta tuttomercatoweb.com.

Sulla Serie A, Vierchowod ha invece dichiarato: "È un campionato abbastanza modesto. L'Inter lo ha già vinto un mese fa, vuol dire che dietro la squadra di Inzaghi c'è poca roba. La Juve poteva essere lì a insidiare, nelle partite decisive non ha fatto bene. Lo stesso Milan è molto distante. Non è stato un bel campionato. Tutte le squadre giocano allo stesso modo, è deleterio. Per questo viene a mancare anche il talento, c'è poca fantasia. Mi sembra di vedere il campionato francese, col Psg che è una vita che vince sempre con un distacco di punti enorme. Ai miei tempi, si arrivava sempre con due-tre punti di distacco, erano campionati combattuti fino alla fine. Vengono a mancare talenti perché c'è questo appiattimento sul piano del gioco".