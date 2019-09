Vieri sul derby: "Senza Donnarumma l'Inter avrebbe vinto sei a zero"

Bobo Vieri, ex calciatore di Milan ed Inter, ha commentato così a Tiki Taka il derby di sabato sera: "Non c’è stata partita. Abbiamo visto una grande Inter, ma era normale visto che pochi giorni fa ha fatto una brutta partita. Si sapeva che sarebbe venuta fuori con grande intensità, aggressività, pressing e voglia. Il Milan ha fatto quasi niente: solo quell’occasione di Suso. Se non fosse stato per Gigio Donnarumma, l’Inter avrebbe vinto cinque o sei a zero''.