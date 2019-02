Virdis: "Con l’addio di Higuain il Milan non ha perso niente"

L’ex attaccante rossonero, Pietro Paolo Virdis, ha rilasciato un'intervista all'AS Roma Match Program in vista della gara dell’Olimpico: "I giallorossi troveranno un Milan in buone condizioni, sia mentali che fisiche. La Roma giocherà con una grossa rabbia per far dimenticare la sconfitta contro la Fiorentina, ma non sarà facile. Un giudizio su Piatek? Direi ottimo. Il ragazzo mi sembra ben dotato sia fisicamente che moralmente. Sfacciato il giusto, è molto bravo nel concludere rapidamente. A mio parere, la squadra non ha perso niente con la partenza di Higuain. Le sue prestazioni nei mesi precedenti sono state scadenti. Il suo arrivo in rossonero non ha aggiunto nessun valore. Gattuso sta facendo bene. Mi piacerebbe vedere più volte i due attaccanti in campo e più tempismo nelle sostituzioni; forse dovrebbe essere aiutato maggiormente dai secondi".