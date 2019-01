Virdis: "Il Milan si aspettava un rendimento superiore da Higuain"

Pietro Paolo Virdis, ex attaccante rossonero, ha commentato così a Radio Sportiva il caso Higuain: "Non si riesce a capire cosa voglia fare il giocatore. E' lì in attesa degli eventi, ma il Milan l'ha preso facendo un investimento e si aspettava un rendimento superiore. Piatek al Milan? Passare da una certezza come il Pipita a lui, che è un incognita, per un club che vuol vincere subito, non è facile".