In meirito alla stagione del Milan, l'ex rossonero Cristian Zaccardo ha dichiarato a parmalive.com: "Se mi aspettavo una stagione diversa per il Milan? Speravo e mi auguravo di sì. Purtroppo le cose non sono andate bene e ad oggi ha perso tanti punti per strada. Se rischia di lottare per la retrocessione? No, è solamente una fase di passaggio".