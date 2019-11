Zaccardo su Parma-Milan: "Spero che sia una bella partita. Hanno entrambe il 50% di possibilità di vincere"

Intervistato da ParmaLive.com, il doppio ex Cristian Zaccardo ha parlato così della gara di domenica tra Parma e Milan: "Penso che entrambe abbiano il 50% di possibilità. Il Parma psicologicamente sta meglio ma qualitativamente sulla carta la rosa è inferiore ai rossoneri. Spero sia una bella partita anche perché sarò al Tardini grazie all’invito di Parma Calcio Legends che approfitto per ringraziare. Pronostico? Tifo e voglio bene ad entrambe, sarei molto in difficoltà. Lasciamo decidere il campo".