Zaccheroni: "Il Milan ha costruito la sua classifica sul gioco di squadra, ora è calato soprattutto a centrocampo"

Ai microfoni di SkySport24, Alberto Zaccheroni ha dichiarato sul Milan: "Il Milan ha fatto una striscia di risultati positivi molto lunga, giocando bene sia in casa che fuori. Non ha l'organico migliore del campionato, ha costruito la sua classifica sul gioco di squadra. Adesso purtroppo ha perso fiducia e così vengono fuori i limiti individuali. Non riescono più a fare quello che facevano prima. Il Milan è calato soprattutto a centrocampo dove tra infortuni e cali di forma il rendimento dei centrocampisti è calato. Il centrocampo è fondamentale per il gioco del Milan, i rossoneri hanno perso compattezza in mezzo al campo".