Zaccheroni: "Milan da scudetto? In un campionato come questo in cui può succedere di tutto..."

Alberto Zaccheroni, ex tecnico rossonero, ha commentato così l'ottimo momento di forma del Milan ai microfoni di SkySport24: "Milan da scudetto? In questa stagione può succedere di tutto, non abbiamo mai vissuto un campionato così. Anche i 5 cambi consentono di stravolgere una partita. E poi non si sa mai con quali uomini una squadra affronterà una partita. In un campionato in cui può succedere di tutto, il Milan è partito forte, sta continuando a giocare in fiducia, bisognerà vedere quando gli si dovrà chiedere qualcosa in più. Diversi giocatori rossoneri non sono abituati a giocare per posizioni così alte. Il Milan è composto da tanti giovani interessanti, ma sentivano troppo la pressione esterna. Questo Milan sta giocando molto e Pioli sta facendo un ottimo lavoro. Ibrahimovic sta dando tanto, gli sta trasmettendo la sua personalità. L'unico giocatore imprescindibile in questo Milan è la svedese".