Zaccheroni promuove Giampaolo: "Il Milan ha fatto la scelta giusta"

Alberto Zaccheroni, ex tecnico rossonero intervenuto a "Tutti convocati" su Radio 24, ha commentato così l'arrivo di Marco Giampaolo al Milan: "Un progetto lungo nel calcio devo ancora vederlo...ma sono molto contento che sia arrivato Giampaolo al Milan. Arriva in un momento favorevole per il suo calcio, non è visto come qualcosa di diverso. Secondo me il Milan ha fatto la scelta giusta".