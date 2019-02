Zaccheroni su Piatek: "Vede la porta come pochi, gli riesce tutto facile"

Alberto Zaccheroni, ex tecnico rossonero, è intervenuto a Radio Sportiva e sull'impatto di Piatek al Milan ha dichiarato: "Non ha una grande storia, era difficile aspettarselo, però al Genoa ha dimostrato di vedere la porta come pochi. Sta molto bene a livello psicologico, ha grande convinzione nei propri mezzi e gli sta riuscendo tutto facile".