Zaccheroni sul Milan: "Il problema principale è che tutti i giocatori stanno rendendo meno rispetto alla passata stagione"

Queste le parole di Alberto Zaccheroni, ex tecnico rossonero, sul Milan ai microfoni di "Radio anch'io sport" su Rai Radio Uno: "Il problema principale è che tutti i giocatori stanno rendendo meno rispetto alla passata stagione - riporta tuttomercatoweb.com -. Penso a Kessié, Calhanoglu, Conti... Suso e Piatek sono andati via, le difficoltà dei rossoneri vanno ricercate proprio a livello di squadra. Al Milan servono punti fermi in prospettiva, la società ci sta provando, ma evidentemente non ci sta riuscendo".