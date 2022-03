Zaccheroni sul suo Milan: "Negli ultimi due mesi della stagione 1998-’99 tutti fecero un sacrificio per provare a conquistare lo scudetto"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alberto Zaccheroni, che alla guida del Milan ha vinto uno scudetto nella stagione 1998-1999, ha parlato così a Tuttosport del suo Milan: "Io di qualità ne avevo tanta, purtroppo non avevo la quantità. Qualcuno della mia squadra ha scritto che si trattava del Milan vincente più scarso della storia, ma non è assolutamente vero. Noi non eravamo in grado di fare intensità per un lungo periodo perché avevamo giocatori avanti con gli anni. Weah, Boban, Leonardo, Donadoni poco dopo appesero gli scarpini al chiodo. Ma in quegli ultimi due mesi della stagione 1998-’99 tutti fecero un sacrificio con la voglia di provare a conquistare il titolo".