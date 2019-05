Zambrotta: "Klopp in Italia sarebbe un bene per tutta la Serie A"

L'ex esterno di Milan e Juventus, Gianluca Zambrotta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando l'impresa del Liverpool e dicendo la sua sui migliori allenatori al mondo in questo momento: "Ce ne sono tanti, Conte per esempio che non sta allenando. Un altro è Klopp che sta facendo benissimo al Liverpool, poi c'è Guardiola che sta per vincere la Premier. Quello che però è sulla bocca di tutti è sicuramente Antonio Conte, visto appunto che è libero. Tornando al tedesco potrebbe venire in Italia e credo anche che si porterebbe dietro tanti giocatori, il che farebbe bene al nostro calcio. Del Liverpool mi porterei dietro tutta la squadra e anche lo stadio. I grandi allenatori sono ottimi anche nel fare discorsi motivazionali, come lo è stato Lippi nel 2006".