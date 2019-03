Zambrotta sul derby: "Spero vinca il Milan con Gattuso in panchina senza squalifiche"

In vista del derby di domenica tra Milan e Inter, Gianluca Zambrotta, ex giocatore rossonero, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Il punto di vantaggio sull’Inter conterà soprattutto per l’entusiasmo. Per il resto, le possibilità di vittoria sono simili per le due squadre, la classifica dimostra che i valori sono vicini. Avvicinamento diverso? L’Inter ha un impegno europeo complicato prima del derby, dal punto di vista mentale può essere un vantaggio, perché aiuta a non staccare. Se ne facciamo una questione fisica, è ovvio che il maggiore riposo gioverà al Milan. Pronostico? I pronostici non servono, ma sapete per chi tifo. Spero vinca il Milan, con Rino in panchina senza squalifiche".