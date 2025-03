Zambrotta: "Theo e Leao non si possono discutere"

Gianluca Zambrotta, ex terzino destro di Barcellona, Milan e Juventus, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset e ha parlato così di Theo Hernandez:

Come avrebbe visto Theo Hernandez al Como?

"Sicuramente molto bene, lo conosciamo tutti, è un grande talento. Basti pensare che ha superato un certo Paolo Maldini come gol da difensore, questo già dice tutto. Non si può discutere un giocatore come lui. Un po' come Leao, è un po' discontinuo.

Quando riusciranno a trovare la continuità nel rendimento diventeranno i pilastri di questo Milan. Vederlo al Como in una neopromossa… Era sicuramente una bella idea, ma era un po' improbabile vederlo lì. I lariani comunque hanno fatto grandi investimenti, è bello vederli giocare".