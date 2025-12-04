Coppa Italia, Lazio-Milan 1-0: il tabellino del match
Questo il tabellino dI Lazio-Milan, match valido per l'ottavo di finale di Coppa Italia Frecciarossa:
LAZIO-MILAN 1-0
Marcatori: 79' Zaccagni
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI LAZIO-MILAN
LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (71' Nuno Tavares); Guendouzi, Vecino (57' Dele-Bashiru), Basic; Isaksen (82' Cancellieri), Castellanos (57' Noslin), Zaccagni (82' Pedro). A disp.: Provedel, Furlanetto, Lazzari, Patric, Provstgaard, Belahyane, Dia, Pedro, Cancellieri. All. Maurizio Sarri
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (64' Nkunku), Ricci, Jashari (81' Modric), Rabiot, Estupinan (87' Bartesaghi); Loftus-Cheek (81' Pulisic), Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Sala. All. Massimiliano Allegri
Arbitro: Guida sezione Torre annunziata.
Ammoniti: 2' Pavlovic, 84' De Winter
Recupero: 1' PT, 5' ST
