Lecce-Milan 0-2, la decidono RLC e Pulisic: il tabellino della sfida del "Via del Mare".
Vittoria meritata del Milan, che segna due gol e se ne vede annullare altrettanti. Partita in crescendo dei rossoneri, dopo una prima mezz'ora sottotono, gol annullato a Gabbia (sul quale c'è qualche dubbio) a parte. Anche Gimenez si vede strozzare l'urlo in gola, poi Loftus-Cheek di testa su punizione di Modric la sblocca. Pulisic, entrato a partita in corso, si conferma bestia nera dei salentini segnando il suo 5° gol in 4 partite. Esordio per Ricci, così come i lgiovane olandese Balentien, che solo 8 anni fa firmava per il Milan Futuro. Ora ultimi giorni di mercato, poi si torna fra due settimane contro il Bologna. Di seguito il tabellino della partita:
LECCE - MILAN 0-2
RETI: 66' Loftus-Cheek, 86' Modric
<strong>LECCE </strong>(4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani (81' Helgason), Kaba (63' Berisha); Pierotti (63' Sottil), Camarda (46' Stulic), Morente (81' N'Dri). A disp. Fruchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Sepulveda, Banda, Kouassi, Maleh. All. Eusebio Di Francesco.
<strong>MILAN </strong>(3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek (76' Ricci), Modric, Fofana, Estupiñan; Saelemaekers (77' Pulisic), Gimenez (87' Balentien). A disp. Terracciano, Pittarella, Ricci, De Winter, Pulisic, Chukwueze, Athekame, Bartesaghi. All. Massimiliano Allegri.
<strong>ARBITRO</strong>: Collu di Cagliari.
<strong>ASSISTENTI</strong>: Di Gioia - Mokhtar.
<strong>IV UOMO:</strong> Bonacina.
<strong>VAR</strong>: Doveri.
<strong>AVAR</strong>: Ghersini.
<strong>NOTE</strong>: ammonito Gaspar.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan