Serie A, Milan-Cremonese 1-2: il tabellino del match
Questo il tabellino di Milan-Cremonese, match valido per la prima giornata di Serie A.
MILAN-CREMONESE 1-2
Marcatori: 28’ Baschirotto, 45’+1 Pavlovic, 61’ Bonazzoli.
LE FORMAZIONI
AC MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (dal 65’ Chukwueze), Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modrić (dal 74’ Jashari), Fofana, Estupiñan (dal 46’ Jimenez); Pulisic, Gimenez. A disp.: Pittarella, Terracciano, Athekame, Bartesaghi, De Winter, Musah, Ricci. All.: Allegri.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti (dal 83’ Ceccherini); Zerbin, Collocolo, Grassi (dal 57’ Bondo), Vandeputte (dal 57’ Payero), Pezzella; Okereke (dal 65’ Sanabria), Bonazzoli (dal 83’ De Luca). A disp.: Nava, Silvestri, Folino, Floriani Mussolini, Sernicola, Castagnetti, Lordkipanidze. All.: Nicola.
Arbitro: Collu di Cagliari.
Ammoniti: 48’ Grassi, 69’ Terracciano, 77’ Payero, 78’ Jimenez, 88’ Bondo.
Recupero: 1’ 1T, 4’ 2T.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan