Serie A, Milan-Napoli 2-1: il tabellino del big match di San Siro
Si riporta il tabellino di Milan-Napoli 2-1, partita valida per la quinta giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026:
MILAN-NAPOLI 2-1
Marcatori: 3' Saelemaekers (M), 31' Pulisic (M), 60' De Bruyne su rigore (N)
LE FORMAZIONI
MILAN: Maignan; Tomori (80' De Winter), Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers (69' Athekame), Fofana (80' Loftus-Cheek), Modric, Rabiot, Estupiñán; Pulisic (59' Bartesaghi), Giménez (69' Leao). A disp.: Terracciano, Pittarella, Ricci, Nkunku, Odogu. All.: Allegri.
NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Gutiérrez; Lobotka (93' Gilmour); Politano (77' Lang), Anguissa, De Bruyne (73' Neres), McTominay (73' Elmas); Hojlund (73' Lucca). A disp.: Ferrante, Milinkovic-Savic, Campos, Vergara, Mazzocchi, Beukema, Ambrosino. All.: Conte.
Arbitro: Chiffi di Padova
Ammoniti: 90' Rabiot (M)
Espulsi: 57' Estupinan (M)
Recupero: 1' 1T, 7' 2T
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan