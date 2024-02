Coppa Italia Femminile, il Milan di Corti trova la Roma in semifinale

Dopo il pareggio in campionato contro la Fiorentina, il Milan di Corti continua l’ottimo percorso in Coppa Italia, guadagnando un pass diretto per la semifinale. E di fatto la gara di ritorno dei quarti di finale è terminata con lo stesso risultato dell’andata, un 3-0 caratterizzato dalle reti di Grimshaw, Dompig e Staskova. Al Milan bastano solo tre minuti per andare in vantaggio, grazie al passaggio preciso di Soffia per Vigilucci e alla conclusione di piatto sinistro di Christy Grimshaw. Nonostante il vantaggio, le rossonere continuano ad avere un atteggiamento positivo in campo, spingendo e a creando occasioni, tanto da andare al raddoppio al 14’ con la falcata di Arnadottir sulla fascia destra, il lancio per Dompig che supera la difesa avversaria e va al tiro angolato che termina in rete. Al 28’ il Diavolo sfiora il tris con il passaggio di Grimshaw per Vigilucci che prova la conclusione, ma colpisce sfortunatamente Kresche.

Nella ripresa, il Milan di Corti continua a mantenere dei ritmi serrati e a costruire azioni di qualità, come al 77’ con Soffia che evita l’intervento della difesa avversaria e regala un cross al bacio per Vigilucci che non riesce però a trovare la deviazione decisiva in rete, lasciando la conclusione a Staskova, che sigla di fatto il tris per le rossonere. Con questa vittoria, il Diavolo accede in semifinale di Coppa Italia e si prepara alla sfida contro la Roma, reduce dalla rimonta per 3-0 contro il Napoli. L’altra semifinale, invece, vede impegnate la Juventus di Montemurro, che riconferma il successo contro la Sampdoria dopo il poker dell’andata, e la Fiorentina, che strappa un pass per la semifinale dopo la vittoria ai rigori contro l’Inter di Guarino.