Coppa Italia Femminile, semifinale di ritorno: oggi alle 15 Roma-Milan. Le convocate rossonere

Si gioca oggi il ritorno della seconda semifinale della Coppa Italia Femminile per conoscere il nome dell'altra finalista oltre alla Fiorentina che ieri ha eliminato la Juventus: alle "Tre Fontane" scenderanno infatti in campo le formazioni femminili di Roma e Milan (calcio d'inizio alle 15). Si ripartirà dal successo delle giallorosse per 2-0 nel match di andata di una settimana fa (in gol Haavi e Pilgrim).

Questo l'elenco delle convocate rossonere di mister Corti per questa sfida:

PORTIERI: Babb, Copetti, Giuliani

DIFENSORI: Bergamaschi, Fusetti, Guagni, Mesjasz, Piga, SwabY

CENTROCAMPISTI: Cernoia, Dubcová, Grimshaw, Mascarello, Rubio Ávila, Soffia, Vigilucci

ATTACCANTI: Asllani, Dompig, Ijeh, Laurent, Marinelli, Nadim, Stašková