Femminile, Milan-Inter 4-2: cronaca e tabellino del match

Le rossonere ce l'hanno fatta: vincendo un altro Derby, battendo 4-2 l'Inter nel ritorno della Semifinale, hanno rimontato l'1-2 dell'andata e conquistato la prima storica Finale di Coppa Italia Femminile. Al Vismara si è giocata davvero una grande sfida, molto bella e accesa. Una partita che sembrava in discesa grazie a una straordinaria partenza e la doppietta di Vero, poi in bilico con il gol di Marinelli, nuovamente a favore nella parte conclusiva della ripresa dopo la doppietta di Dowie, ancora in discussione per la rete di Møller. Un rollercoaster di emozioni che hanno meritatamente premiato il Milan, nettamente il migliore in campo per forza, gioco e occasioni.

Una prestazione completa, per larghi tratti piena di qualità e priva di errori. La squadra ha preparato al meglio questo importante appuntamento, dando tutto per guadagnarsi la possibilità di contendersi il trofeo. Un orgoglio per l'intera società. Ora, nella Finale prevista il 30 maggio, il Diavolo attenderà la vincente di Juve-Roma (in programma domenica 25, 1-2 all'andata). Proprio le giallorosse saranno le prossime avversarie in Serie A, sabato 1° maggio alle 15.00 nella capitale, per provare ad avvicinarsi sempre di più alla qualificazione in Champions League. La stagione continua, applausi alle nostre ragazze!

LA CRONACA

Partenza micidiale delle rossonere, pericolose con Hasegawa già in avvio dopo il primo tiro di Møller rimpallato da Fusetti. All'8' Vero la sblocca: assolo di pura tecnica e classe per saltare le avversarie e arrivare alla conclusione in piena area, poi destro all'angolino. Milan davvero scatenato, al 14' arriva il raddoppio e la doppietta di Boquete: liberata dalla bella spizzata di testa di Dowie, la spagnola salta Gilardi e appoggia di sinistro a porta vuota. Continuano senza sosta le offensive: ci provano Tucceri Cimini al 20', Giacinti al 24' e Vero al 28'. Cresce Giacinti: al 33' un rimpallo quasi la favorisce sottomisura, salva Brustia; al 36' segna ma la rete viene annullata per la sua posizione irregolare. Solo Marinelli, una volta, si fa vedere in attacco per le nerazzurre. Duplice fischio.

Comincia la ripresa e la gara mantiene lo stesso filo conduttore degli ultimi minuti di gioco, Diavolo in gestione a ritmi più bassi ma al 61' l'Inter la riapre all'improvviso: il guizzo sottomisura di Marinelli sorprende Agard e batte Korenčiová da posizione defilata. La qualificazione torna in perfetta parità. Cambia l'inerzia, le rossonere accusano il colpo ma reagiscono in fretta e alla grande. Sale in cattedra Dowie, che realizza una doppietta finalizzando delle ottime azioni corali e spianando di nuovo la strada: al 79' devia oltre la riga il cross di Tucceri Cimini; all'86' insacca di testa al volo l'assist di Bergamaschi. Sembra tutto finito, Giacinti spreca anche un'altra ghiotta occasione davanti a Gilardi, però a inizio recupero Møller riaccorcia le distanze con un mancino preciso. Al triplice fischio manca poco, quando arriva scatta la festa: 4-2 e Finale di Coppa Italia.

IL TABELLINO

MILAN-INTER 4-2

MILAN (3-5-2): Korenčiová; Vitale, Agard, Fusetti; Bergamaschi, Jane, Vero, Hasegawa, Tucceri Cimini; Giacinti, Dowie. A disp.: Piazza; Rizza, Spinelli; Kuliš, Mauri, Morleo, Rask; Salvatori Rinaldi, Tamborini. All.: Ganz.

INTER (4-3-3): Gilardi; Brustia (1'st Auvinen), Debever (36'st Vergani), Alborghetti, Bartonova; Catelli, Simonetti, Rincón; Møller, Mauro (13'st Tarenzi), Marinelli. A disp.: Aprile, Marchitelli; Passeri; Gallazzi; Baresi, Pavan. All.: Sorbi.

Arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno.

Gol: 8' e 14' Vero (M), 16'st Marinelli (I), 34'st e 41'st Dowie (M), 46'st Møller (I).

Ammonite: 23' Brustia (I), 25' Rincón (I), 20'st Bergamaschi (M), 37'st Vergani (I), 38'st Marinelli (I), 38'st Giacinti (M).