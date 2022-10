Il punto sulla Serie A Femminile: Roma e Fiorentina in testa, Milan 5°

Fonte: tuttomercatoweb.com

Dopo la settima giornata di campionato cambia ancora la vetta della classifica della Serie A femminile con l’Inter che cede il passo al tandem formato da Roma e Fiorentina. Si scava inoltre un piccolo solco fra le prime cinque e le ultime cinque con il Milan che stacca di tre punti la Sampdoria delineando quali saranno le squadre che si giocheranno lo Scudetto e quali la salvezza nelle due Poule.

Il risultato più eclatante della giornata andata in archivio è senza dubbio il successo per 4-3 del Milan sulla Juventus. Le rossonere volano trascinate da una Kosovare Asllani, autrice di una doppietta, sempre più a suo agio nel nostro calcio. Di Piemonte e Mesjasz le altre reti delle ragazze di Ganz con le bianconere che si svegliano troppo tardi, grazie all’ingresso di Cristiana Girelli che segna una doppietta negli ultimi venti minuti non riuscendo però a raddrizzare la partita. Un successo importante che permette al Milan di ricucire lo strappo che si era creato e avvicinare il quarto posto delle bianconere che vedono però staccarsi il terzetto di testa. L’Inter soffre, rischia, ma si salva all’ultimo secondo grazie a Tabita Chawinga che segna il gol del pari contro un Sassuolo che appare in salute e in crescita dopo l’avvio difficile di stagione. Neroverdi avanti con Tomaselli dopo l’ora di gioco che assaporano la prima vittoria stagionale fino allo scadere quando vengono beffate dalle nerazzurre. In testa, come detto, volano così la Roma e la Fiorentina: le giallorosse faticano contro un ottimo Como piegato solo da una rete della solita Valentina Giacinti a metà ripresa; le viola invece continuano a confermarsi vincendo in rimonta contro una Sampdoria arrivata alla quarta sconfitta di fila. La solita Gago lancia le blucerchiate che reggono per quasi un’ora il ritorno delle toscane che però piazzano un uno-due micidiale grazie a Boquete e Mijatovic nell’arco di un paio di minuti.

In coda invece successo importante del Pomigliano che sbanca il Tardini con un 3-1 che acuisce la crisi del Parma incapace di fare punti dopo la vittoria sul Sassuolo a inizio stagione e soprattutto alla seconda sconfitta di fila contro una rivale diretta. Le campane, del nuovo allenatore Sanchez, vengono trascinate ancora una volta dalla brasiliana Taty trovando poi il raddoppio con Konat e infine calando il tris con Martinez dopo il gol dell’illusione ducale firmato da Martinovic.

Giornata 7

Parma-Pomigliano 1-3

19’ Taty (PO), 58’ Konat (PO), 70’ Martinovic (PA), 85’ Martinez (PO)

Milan-Juventus 4-3

23’, 25’ Asllani (M), 31’ Bonfantini (J), 32’ Piemonte (M), 62’ Mesjasz (M), 70’, 90’+5’ Girelli (J),

Roma-Como 1-0

72' Giacinti (R)

Fiorentina-Sampdoria 2-1

14' Gago (S), 71' Boquete (F), 72' Mijatovic (F)

Sassuolo-Inter 1-1

61' Tomaselli (S), 90+2'Chawinga (I)

La classifica: Roma 18, Fiorentina 18, Inter 17, Juventus 14, Milan 12, Sampdoria 9, Como 4, Pomigliano 4, Parma 3, Sassuolo 2

Classifica Marcatrici: Polli (Inter) 7, Girelli (Juventus) 7, Chawinga (Inter) 6, Asllani (Milan) 6, Giacinti (Roma) 5, Taty (Pomigliano) 4, Karchouni (Inter) 3, Kajan (Fiorentina) 3, Beerensteyn (Juventus) 3, Haug (Roma) 3, Mijatovic (Fiorentina) 3, Cantore (Juventus) 3, Gago (Sampdoria) 3.