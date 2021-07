Mercato Milan Femminile, tra new entries e cessioni: ecco come la squadra di Ganz si prepara alla nuova stagione

Archiviata la stagione 2020-2021, il mercato del Milan Femminile non ha tardato a decollare. Giorno dopo giorno si delinea sempre di più la nuova rosa a disposizione di mister Ganz per la stagione 2021-2022. Si riparte sicuramente dalla certezze che hanno caratterizzato la scorsa stagione, prima tra tutte il capitano Valentina Giacinti, grande trascinatrice e perno fondamentale della squadra rossonera. La stagione 2020-2021 è stata di fatto una delle più emozionanti, grazie alla qualificazione alla Women’s Champions League, ai tanti record raggiunti a suon di gol, ai numeri impressionanti e alla solita passione che contraddistingue la nostra squadra.

Qualche giorno fa Elisabet Spina, responsabile del settore femminile del Milan ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttosport affermando che anche quest’anno il mercato rossonero in entrata non ci avrebbe deluso. Con le partenze di Deborah Salvatori Rinaldi, Sara Tamborini (in prestito all’Empoli), Francesca Vitale, Alessia Piazza, Dominika Conc, Caroline Rask, Natasha Dowie e Giorgia Spinelli è evidente che gli slot liberi siano attualmente numerosi. L’obiettivo principale del mercato in entrata è di fatto quello di puntare su giocatrici di qualità, esperienza e tecnica, considerato che la prossima stagione il Milan giocherà non solo la Serie A, ma anche la Women’s Champions League.

Tra gli acquisti ufficializzati negli ultimi giorni troviamo Sara Thrige Andersen, difensore danese classe 1996 e vincitrice di due Campionati danesi e di una Coppa di Danimarca con il Fortuna Hjørring. Non solo. Il reparto difensivo sarà rinforzato da un’altra pedina importante: la giocatrice tedesca Merle Luise Kirschstein, reduce dall’esperienza con l’1. FFC Turbine Potsdam. Sono tante le new entries anche nel reparto offensivo, grazie agli acquisti di Giorgia Miotto, Lindsey Thomas e Nina Stapelfeldt. Le prime due sono volti noti della Serie A Femminile. Giorgia, giovane talento italiano classe 2002 arriva dall’Empoli Ladies, nella quale ha collezionato 15 presenze, una rete e un assist. La neo rossonera ha firmato un contratto che la legherà al Milan fino al 2024 ed è pronta a indossare la maglia numero 44. Nina Stapelfeldt, invece, è una calciatrice svizzera classe 1995. Nonostante l’età il suo palmarès conta già due Campionati vinti con il Zurigo, una coppa di Svizzera e un Campionato olandese con il Twente. Ultimo acquisto (ma non meno importante) Lindsey Thomas, attaccante francese classe 1995 reduce da due buone stagioni con la Roma culminate con la vittoria della Coppa Italia lo scorso 30 Maggio.

Un calciomercato caratterizzato da novità, cessioni e nuovi talenti. In questo modo il Milan Femminile si prepara ad affrontare la stagione 2021-2022 nel migliore dei modi e con tante new entries. Se da un lato c’è da definire ancora la permanenza di alcune giocatrici, dall’altro lato il presentimento è che ben presto verranno ufficializzati nuovi nomi pronti a rinforzare anche di più ogni reparto della rosa di mister Ganz.