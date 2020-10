Miglior giocatrice di Serie A nei mesi di Luglio e Agosto, Dowie: "Grazie alle mie compagne"

Natasha Dowie, attaccante inglese arrivata al Milan questa estate, è stata nominata come miglior calciatrice AIC di Serie A per i mesi di Luglio e Agosto. La rossonera ha espresso tutta la sua soddisfazione con un post su Instagram: "Grazie alle mie compagne e allo staff per avermi aiutato a vincere questo premio... e ovviamente grazie a tutti quelli che hanno votato per me. Sono davvero felice".