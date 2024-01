Milan Femminile, domani la sfida alla Juventus. Info e dettagli

Anno nuovo, vita nuova. Dopo una chiusura non esaltante di 2023, le rossonere inaugurano il 2024 con tanta voglia di tornare alla vittoria e di dare nuova linfa alla propria classifica. L'impegno è proibitivo, perché allo Stadio Vittorio Pozzo di Biella ci attende la Juventus, fresca vincitrice della Supercoppa Italiana. Si scende in campo alle 16.15, con tanta voglia di regalarsi una gioia di inizio anno. Questa è la nostra preview della sfida.

QUI PUMA HOUSE OF FOOTBALL

Le rossonere sono reduci da una striscia di sei partite senza vittorie. L'ultimo successo risale al 22 ottobre scorso, 4-1 contro il Pomigliano, e da allora lo score è di 3 pareggi e 3 sconfitte. Una tendenza che la squadra, in questo inizio di 2024, è determinata a invertire, a cominciare proprio dal big match contro le bianconere. Il punto di partenza è il gol al 96' di Laurent contro il Napoli, che è valso quantomeno un punto, molto stretto visto quando fatto in campo ma comunque utile a evitare la sconfitta. Agli ordini di Mister Corti, la squadra ha ripreso ad allenarsi il 2 gennaio e ha disputato una partita amichevole (vinta 3-1) contro il Nizza il 6 gennaio, con tante buone indicazioni, compreso il ritorno in campo di Gosia Mesjasz (qui la sua intervista ai nostri microfoni).

Queste le convocate rossonere: Babb, Copetti, Giuliani; Bergamaschi, Fusetti, Guagni, Mesjasz, Piga, Swaby; Cernoia, Dubcová, Grimshaw, Mascarello, Rubio, Soffia, Vigilucci; Arrigoni, Asllani, Dompig, Laurent, Marinelli, Stašková.

QUI JUVENTUS

Le bianconere hanno iniziato il 2024 con il piede giusto, vincendo domenica scorsa la Supercoppa Italiana allo Zini di Cremona contro la Roma, capolista del campionato e campione d'Italia in carica. Un segno di discontinuità rispetto al 2023, che si era chiuso con la sconfitta esterna contro la Sampdoria. Le bianconere sono molto attive anche sul mercato: sono già ufficiali gli arrivi di Echegini, Pelgander e il ritorno di Bragonzi, mentre è in partenza Amanda Nilden, esclusa anche dall'ultima sfida di Supercoppa. Joe Echegini, nigeriana classe 2001, dovrebbe essere a disposizione di Montemurro per la sfida contro di noi. La Juventus arriva a questa sfida con l'umore alto e con la forte motivazione di accorciare il distacco di 6 punti dalla Roma, per riaprire la corsa allo Scudetto.

PRE-PARTITA

L'ultima vittoria rossonera in trasferta contro la Juventus risale al 4 febbraio 2023, nella gara di ritorno della stagione regolare: un 1-2 firmato Piemonte-Thomas, che interruppe una striscia di 49 partite casalinghe senza sconfitta per le torinesi. Kosovare Asllani ha segnato una doppietta contro la Juventus nel suo primo incrocio con le bianconere, il 22 ottobre 2022, nel 4-3 rossonero. La svedese è a quota 13 reti complessive con la nostra maglia, a sole due lunghezze dall'agganciare Lindsey Thomas (15) come miglior marcatrice straniera del Milan in Serie A. Il capitano Valentina Bergamaschi è, insieme appunto ad Asllani, una delle due giocatrici attualmente al Milan con più di un gol segnato con questa maglia alla Vecchia Signora in tutte le competizioni, grazie alla doppietta in Coppa Italia dell'1 maggio 2022.

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV

In Italia, Juventus-Milan verrà trasmessa in diretta TV su DAZN e Rai Sport dalle 16.15. Da non perdere la copertura su acmilan.com, i canali social ufficiali rossoneri e AC Milan Official App dove, dal giorno successivo, sarà disponibile - on demand - anche la differita integrale.

QUI SERIE A FEMMINILE

Sarà il signor Lorenzo Maccarini di Arezzo a dirigere la sfida di Biella. Designati con lui Lorenzo Giuggioli di Grosseto e Marco Toce di Firenze come assistenti di linea. Il quarto ufficiale sarà Mattia Romeo di Genova.

Juventus-Milan è il secondo appuntamento nel calendario della 12ª giornata di Serie A Femminile eBay, turno che inaugura il 2024 del campionato. Si parte con Napoli-Fiorentina alle 12.30, poi Juventus-Milan alle 16.15 e Roma-Pomigliano alle 18.00. Domenica alle 12.30 Inter-Sassuolo e chiusura con Como-Sampdoria alle 15.00.

Così la classifica: Roma 33; Juventus 27; Fiorentina 25; Inter 17; Como Women 15; Sassuolo e Sampdoria 11; Milan 10; Pomigliano 5; Napoli 1.