Milan Femminile, gli impegni delle rossonere nel mese di settembre

Settembre inizia subito anche per le rossonere di Suzanne Bakker, che daranno il via al proprio cammino in Serie A sul campo del Como Women. A seguire, dopo la sosta, le sfide casalinghe contro Fiorentina e Lazio, in mezzo il Derby da giocare in trasferta. Da segnalare anche il primo incontro con i nostri tifosi che potrà avvenire nel corso dell'amichevole di sabato 7 contro lo Zurigo: nei prossimi giorni, sull'account Instagram delle rossonere, sarà disponibile il link per registrarsi gratuitamente.

SERIE A FEMMINILE

1ª giornata, Como Women-Milan, domenica 1 settembre alle 20.30 (DAZN) - Stadio Ferruccio, Seregno (MB)

2ª giornata, Milan-Fiorentina, sabato 14 settembre alle 18.00 (DAZN/Rai) - PUMA House of Football, Milano

3ª giornata, Inter-Milan, sabato 21 settembre (TBD) - Arena Civica Brera, Milano

4ª giornata, Milan-Lazio, sabato 28 settembre (TBD) - PUMA House of Football, Milano

AMICHEVOLE

Milan-Zurigo, sabato 7 settembre alle 14.30 - PUMA House of Football, Milano (Ingresso gratuito previa registrazione)